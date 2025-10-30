Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakem Zorbay Küçük, Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayetçi olmak için savcılığa gelen Zorbay Küçük'ün avukatı, 'Müvekkilim adına bahis sitesinde üyelik açılmış ve oradan bahis oynanmış, muvekilim mağdur' diyerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Zorbay Küçük'ü ifadeye çağırmadık, şikayetçi olmaya geldi' dedi.

Bu gelişmelerin ardından tecrübeli hakemin adına bahis oynayan kişinin de kimliğiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

ZORBAY KÜÇÜK ADINA AZERİ KİŞİ BAHİS OYNAMIŞ

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; Zorbay Küçük adına bahis oynayan kişi Azeri uyruklu.

Kum, sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İki gündür yaptığım paylaşımlarda da belirttiğim gibi Zorbay Küçük kendisi adına açılan hesapla ilgili bugün Çağlayan Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu…

Zorbay Küçük’ün TC’si ilen açılan hesabın S…ig H….inov adında Azeri biri tarafından açıldığı

İBAN hesabının bu kişiye ait olduğu

Hesapta bu İBAN üzerinden hiçbir para işlemi yapılmadığı

Bu kişinin sadece bahis sitesinin hoşgeldin bonusu olarak verdiği 50 TL’nin 40 TL’si ile 20+20 tl olarak iki kupon oynadığı görünüyor"