Bahis skandalında adı geçen Hamit Altıntop TFF Başkanı oluyor

TFF eski yöneticisi Hamit Altıntop ve kardeşi Halil Altıntop’un 2006 yılında bir TFF çalışanı tarafından dolandırıldıklarına dair açtıkları davada Yargıtay kararını verdi.

Yargıtay, alt mahkemenin Cemile Aylin Arslan ve annesi S. A. hakkında verdiği beraat kararını onadı.

Mahkeme gerekçeli kararında Hamit Altıntop’un kendisine bahis oynattığı şeklinde savunma yapan Cemile Aylin Arslan ile Altıntop arasındaki HTS kayıtlarının uyuştuğunu aktardı.

"HAMİT ALTINTOP TFF BAŞKANI OLACAK"

Yargıtay kararı sonrası sosyal medyadan bir paylaşan gazeteci Adnan Aybaba adı bahis ile anılan Hamit Altıntop’un ileride TFF Başkanı olacağını iddia etti.

Aybaba açıklamasında, “Hamit Altıntop ve Halil Altıntop için eski TFF çalışanı Cemile hanım diyor bana para gönderdiler bahis oynattılar. Ülkede hiçbir şey olmaz onların korumaları var bilakis ileride helal olsun siz bahis oynattınız derler. Hamit Altıntop bu ülkede federasyon başkanı da olabilir çok iyi bahis oynattı diye? Futbolun içindeki garibanlar da uğraşa dursun ki liyakat bir gün gelir de bir yerlerde iş yaparız diye” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2006 yılında Hamit Altıntop ve Halil Altıntop'un Cemile Aylin Arslan, annesi S. A. ve kuzeni Hakan Gücün tarafından 427 bin TL dolandırıldıklarını söylemesi üzerine bu isimler hakkında soruşturma açılmış Cemile Aylin Arslan ve annesi S. A. tutuklanmıştı.

2007 yılında 4 ay kadar tutuklu bulunan ikili Cemile Aylin Arslan'ın Hamit Altıntop'un kendisine bahis oynattığı yönünde ifade vermesi ve HTS kayıtlarının bunu desteklemesi sonucunda mahkeme tarafından beraat etmişti. Karara itiraz eden savcılık olayı Yargıtay'a taşısada alt mahkemenin kararı onandı.