Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi. İki futbolcu teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda karşılaşmalarda oynayabilecek.

TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek şöyle denildi: "Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

ZORBAY KÜÇÜK ÖRNEĞİ

Üst düzey Zorbay Küçük de Beşiktaşlı iki futbolcu gibi kimlik numarasıyla açılan bahis hesabının kendisine ait olmadığını idda ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Bahis firmasından gelen bilgilerde bahsin verilen promosyon ile yapıldığı, telefon numarası ve hesap numarasının Küçük'e ait olmadığı tespit edidi. Bunun üzerine Zorbay küçük'ün tedbiri kaldırıldı. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu adına da başka bir telefon numarası ve hesap bilgileriyle hesap açıldığı öğrenildi.