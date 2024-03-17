Bahreyn Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı, "Gazze'de ateşkesi" görüştü

Kaynak: AA
Bahreyn Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı, "Gazze'de ateşkesi" görüştü
Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da Al Halife'nin Blinken'ı kabul ettiğini aktardı.

Görüşmede, Gazze'de en az 6 hafta ateşkes yapılması ve esirlerin geri dönmesinin sağlanması konusunun görüşüldüğü bildirildi.

Blinken'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde "ramazan ayında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceği ve çatışma sonrası döneme hazırlık yapacağı" söylendi.

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Bahreyn haber ajansı BNA ise görüşmede, Al Halife'nin, Filistinliler için barışçıl ve adil bir çözümün yanında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması hususunda Bahreyn'in destek verdiğini ifade etti.

Al Halife'nin Gazze'de sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımın götürülmesinin önemini vurguladığı da aktarıldı.

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