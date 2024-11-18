Bahşiş için düğün arabasının üzerine atladı, damattan dayak yedi

Adana'da bir dilenci, bahşiş almak için hareket halindeki düğün arabasının kaputuna atladı. Kaputtan inmeyen dilenci, damat ve yakınları tarafından dövüldü..

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi'nde Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Bir dilenci, yolda gördüğü düğün arabasının kaputuna atlayarak yapıştı. Bir süre araçla birlikte giden dilenci, aracı bırakmayınca damak aracı durdurarak dilenciyi dövmeye başladı. Damatla birlikte düğün sahipleri de dilenciyi tartakladı. Dilenci kaçarak canını zor kurtardı. Olayın ardından damak düğün arabasına binerek yoluna devam etti.