Bahşiş için düğün arabasının üzerine atladı, damattan dayak yedi

Kaynak: İHA
Bahşiş için düğün arabasının üzerine atladı, damattan dayak yedi

Adana bahşiş almak için hareket halindeki düğün arabasının üzerine atlayan bir dilenci damattan dayak yedi.

Adana'da bir dilenci, bahşiş almak için hareket halindeki düğün arabasının kaputuna atladı. Kaputtan inmeyen dilenci, damat ve yakınları tarafından dövüldü..
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi'nde Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Bir dilenci, yolda gördüğü düğün arabasının kaputuna atlayarak yapıştı. Bir süre araçla birlikte giden dilenci, aracı bırakmayınca damak aracı durdurarak dilenciyi dövmeye başladı. Damatla birlikte düğün sahipleri de dilenciyi tartakladı. Dilenci kaçarak canını zor kurtardı. Olayın ardından damak düğün arabasına binerek yoluna devam etti.

Son Haberler
İzmir'de dehşet... Eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayadı!
İzmir'de dehşet... Eşini tehdit etmek için çocuklarının boğazına bıçak dayadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Osimhen Nijerya'yı kurtaramadı: Ruanda karşısında şok yenilgi
Osimhen Nijerya'yı kurtaramadı: Ruanda karşısında şok yenilgi
Zafer Partisi'nden teğmenler bildirisi. “Atatürk’ün askerleriyiz” dedikleri için soruşturma açılmıştı
Zafer Partisi'nden teğmenler bildirisi. “Atatürk’ün askerleriyiz” dedikleri için soruşturma açılmıştı
Çorum'da iş yerinde silahlı saldırı paniği
Çorum'da iş yerinde silahlı saldırı paniği