Bakambu 2024 CAF Ödülü için favorisini açıkladı

Son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran Lookman, hem kulübünde hem de milli takımında sürekli olarak etkileyici performanslar sergiledi. Bu performanslarının ardından, 2024 Ballon d'Or sıralamasında 14. sırada yer alarak, başarılı bir sezon geçirdi.

27 yaşındaki oyuncu, Afrika Yılın Futbolcusu ödülü için son beş adaydan biri oldu. Diğer adaylar arasında Simon Adingra (Fildişi Sahili/Brighton and Hove Albion), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain) ve Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) bulunuyor. Bakambu, Sporty TV programında Lookman'ın bu ödülü hak ettiğini belirtti: "Seçmek zor ama ben Lookman derim, Atalanta'nın oyuncusu. Hak ediyor ama sonuçta göreceğiz."

Lookman, bu sezon Atalanta'da mükemmel bir form tutturdu; on iki lig maçında sekiz gol attı ve dört asist yaptı, bu performansla Napoli ve Inter Milan ile şampiyonluk yarışında geçici olarak Serie A'nın zirvesine çıktı. Ayrıca, Mayıs ayında namağlup Bayer 04 Leverkusen'e karşı UEFA Avrupa Ligi finalinde hat-trick yaparak, bu kupayı kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Lookman, PSG, Manchester United ve Real Madrid gibi büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Atalanta, Lookman'ın 2026'da sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün başkanı Antonio Percassi, Ocak transfer dönemi öncesinde bu konudaki net duruşlarını bir kez daha ifade etti.