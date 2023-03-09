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GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilere iade kararı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:09
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Bakan açıkladı. 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyenlere iade kararı

GSB yurtlarına 20 Şubata kadarki ücretlerini ödeyen öğrencilere iade kararı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurtlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.

 

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