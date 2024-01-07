Bakan açıkladı. 4 günde 4853 firari yakalandı

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2024 yılının ilk 4 gününde 81 ilde yapılan operasyonlar sonucunda aranması bulunan 4853 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan firarilerin kaç yıldır açıklandığını da bir bir açıklayan Yerlikaya, 5 yıla kadar aranması olan 4780 firarinin

5-10 yıl arası aranması bulunan firarilerinin sayısının 33 ve 10 yıl ve üzeri aranması bulunan firarilerin sayısının 40 olduğunu paylaştı.

Aranması bulunan firarileri tek tek yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğinin altını çizen Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“2024 yılının ilk 4 günü 81 İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 4853 Firari Yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ!”