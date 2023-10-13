Bakan açıkladı. 630 Milyon lira bügün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan açıkladı. 630 Milyon lira bügün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarıyla başlattığı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Deprem bölgesinde tarımsal destek ödemelerinin öne çekiliğini aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"408 milyon lira Malatya'da olmak üzere yaklaşık 13,7 milyar liralık destekleri önce çekerek ödedik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de ürün alımlarına ara vermeden devam etti. TMO'nun Malatya Ajans Amirliğini, Şube Müdürlüğü statüsüne çevirerek ürün alımlarıyla ilgili herhangi bir sorun oluşmamasını engelledik. Tarımsal kredilerin faizlerinin ertelenmesi, ORKÖY kredileri, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi hususlar da bu dönemde gerçekleşti. Malatya'da 116 milyonu olmak üzere toplamda 1,3 milyar liralık da hayvansal üretim yapan üreticilerimize destek ödemesi de yapıldı. Malatya'da 3 bin 500 tona yakın toplam 16 bin tonluk yem desteği de oldu."

Bakan Yumaklı, afet bölgesinde hayvan hastalıklarında programlı aşıların hız kesmeden devam ettiğini ve 15 binden fazla personelin bölgede görev yaptığını belirtti.

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