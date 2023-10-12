Bakan açıkladı. Dış ticaret açığı 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat eylül ayında dış ticaret açığının 5 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Bakan açıkladı. Dış ticaret açığı 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan dış ticaret açığı açıklaması...TRT'de yer alan habere göre, Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, bir önceki yılın ağustos ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5 oranında, aylık ise yüzde 88,8 oranında düşüşle, bu yıl ağustos ayında 619 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Bolat, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir.

Ağustos ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir.

Ağustos ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık yüzde 32,8 oranında, yıllık ise yüzde 26,4 oranında azalarak 7,1 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Ağustos ayında hizmet ihracatımız 11 milyar dolar, seyahat gelirlerimiz ise 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek aylık bazda rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece hizmet ve seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış olarak Ağustos ayında sırasıyla 96,8 milyar dolar ve 45,5 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu tazelemiştir.

Eylül ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığımız aylık yüzde 42,4 oranında, yıllık ise yüzde 48,1 oranında azalarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Eylül ayında cari fazla verilmesi beklenmektedir.

"Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz"

Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Böylelikle bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı sağlamlaştırılacak diğer taraftan makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşüm sağlanacaktır.

Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm” önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

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