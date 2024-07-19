Bakan açıkladı hesaplar yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada SED ödemelerinin hesaplara yattığını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözetip hizmetleri çeşitlendirdiklerini ifade etti. Bakan Göktaş, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini kaydetti.

"HESAPLARA YATIRDIK"

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." bilgisini paylaşan Göktaş, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini kaydetti.