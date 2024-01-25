Bakan açıkladı. IŞİD operasyonunda 28 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IŞİD terör örgütüne yönelik 9 ilde eş zamanlı Kahramanlar-46 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda;
Sakarya’da 3
Denizli’de 2
Ankara’da 3
Adana’da 4
Düzce’de 1
Bursa’da 5
Gaziantep’te 2
İstanbul’da 7
Yalova’da 1 şahıs yakalandı.
Yapılan operasyonlarda çok sayıda lira ve döviz ele geçirildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizdi.