Bakan açıkladı. IŞİD operasyonunda 28 şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan açıkladı. IŞİD operasyonunda 28 şahıs yakalandı
9 ilde IŞİD terör örgütüne karşı yapılan Kahramanlar-46 operasyonunda IŞİD içerisinde faaliyet gösteren 28 kişi yakalanırken yapılan aramalarda çok miktarda döviz ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IŞİD terör örgütüne yönelik 9 ilde eş zamanlı Kahramanlar-46 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda;

Sakarya’da 3

Denizli’de 2

Ankara’da 3

Adana’da 4

Düzce’de 1

Bursa’da 5

Gaziantep’te 2

İstanbul’da 7

Yalova’da 1 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda lira ve döviz ele geçirildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizdi.

ekran-goruntusu-2024-01-25-082748.png

Son Haberler
Şener Üşümezsoy Tanrı Dağları'ndaki 7'lik depremin stresini nereye yüklediğini açıkladı. Tarihsel Türk yurdunda neler oluyor? Gündem
Şener Üşümezsoy Tanrı Dağları'ndaki 7'lik depremin stresini nereye yüklediğini açıkladı. Tarihsel Türk yurdunda neler oluyor?
Yolcu bindiği uçağın eksik vidalarını fark etti. Uçuş iptal edildi Dünya
Yolcu bindiği uçağın eksik vidalarını fark etti. Uçuş iptal edildi
Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ? Dünya
Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ?
Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot anne sütünü artırıyor Şifalı Bitkiler
Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot anne sütünü artırıyor
'Arabada çocuk var' diye uyarılan trafik magandası çocuğa da küfür etti Yaşam
'Arabada çocuk var' diye uyarılan trafik magandası çocuğa da küfür etti
Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte korkulu rüyayı sonlandıran ot Şifalı Bitkiler
Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte korkulu rüyayı sonlandıran ot
Avrupa Parlamentosu önünde çiftçilerden protesto Dünya
Avrupa Parlamentosu önünde çiftçilerden protesto