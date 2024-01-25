Bakan açıkladı. IŞİD operasyonunda 28 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IŞİD terör örgütüne yönelik 9 ilde eş zamanlı Kahramanlar-46 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda;

Sakarya’da 3

Denizli’de 2

Ankara’da 3

Adana’da 4

Düzce’de 1

Bursa’da 5

Gaziantep’te 2

İstanbul’da 7

Yalova’da 1 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda lira ve döviz ele geçirildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizdi.