MİT ve emniyetten IŞİD’E dev operasyon. Sözde Horasan hücresine bağlı 10 terörist tutuklandı

Kaynak: İHA
MİT ve emniyetten IŞİD’E dev operasyon. Sözde Horasan hücresine bağlı 10 terörist tutuklandı
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, IŞİD’in Horasan hücresine mensup 10 teröristin tutuklandığını duyurdu.

MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), Santa Maria Kilisesi saldırısı ile alakalı yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD’in Horasan yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri ile birlikte geçtiğimiz Cumartesi günü ortak bir operasyon düzenlemişti.

IŞİD’in Afganistan-Pakistan uzantısı sayılan sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 20 hücre üyesinin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda 15 terör örgütü şüphelisi gözaltına alınmıştı.

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 28 Ocak’ta 2 hücre üyesi tarafından gerçekleştirilen kilise saldırısı ile doğrudan bağlantılı 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 IŞİD üyesinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Hücre üyeleri, yoğun güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüphelinin 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, IŞİD mensubu 10 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

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