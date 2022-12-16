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Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Bakan Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı...

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:06
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Bakan açıkladı. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

"HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişçi; "713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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