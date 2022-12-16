Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

"HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişçi; "713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: