Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
"HAYIRLI OLSUN"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişçi; "713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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