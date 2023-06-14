Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuzla engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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