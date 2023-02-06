Bakan Akar: 3 şehidimiz ve yaralılarımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında çalışmaları denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Gerekli ulaştırma hizmetini vermek için uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu’na talimatlar veren Akar, çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

3 ŞEHİDİMİZ VAR

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerde bir hasarın olup olmadığına yönelik soru üzerine “Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da depreme ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

2. Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

3. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

4. Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti.