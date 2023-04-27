Bakan Akar'dan Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında açıklama

Hulusi Akar, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için ikisi askeri olmak üzere 5 nakliye uçağının gönderildiğini açıkladı.

Bakan Akar'dan Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini açıkladı.

"YARIN AKŞAMA KADAR TAHLİYE TAMAMLANACAK"

Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesine ilişkin konuşan Hulusi Akar, "Port Sudan'a inen A400M uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak." dedi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik, tahliye ihtiyacı olan yerlerde faaliyetlerin devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi 3 uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi 2 uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."

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