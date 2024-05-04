Bakan Ali Yerlikaya talimat verdi. Sayıları azaltıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan koruma aracı tasarrufu paylaşım. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Ali Yerlikaya'nın talimatıyla koruma araç ve koruma polis sayısının azaltılacağı belirtildi. Açıklamada, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve polis sayıları azaltılmıştır" ifadesi yer verildi. Makam araçları sayısında da azaltma bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın sosya medya sayfasında yapılan açıklama şöyle: