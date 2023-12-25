Bakan asgari ücret zammını ağzından kaçırdı. Asgari ücrette karar haftası

Haber3’ün aktardığına göre, 2024 yılında asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Komisyon, 11 Aralık’ta ve 18 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iki toplantı yaptı. Bugün ise üçüncü toplantısını yapacak. Bu toplantıda rakam verilip, bu hafta içinde de asgari ücret zammının ne kadar olacağının netleşmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesini savundu. Işıkhan, hem bu hafta içinde açıklanacak asgari ücret zammı hem de 3 Ocak 2024’te netleşecek emekli ve memur maaşı zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, asgari ücretliden emekliye, memurdan memur emeklisine kadar herkese eşit zam yapacaklarını söyledi. Böylece 2024 yılında tüm çalışan ve emeklilerin maaş zammı oranının yüzde 50 olacağı anlaşıldı. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının ocak ayında yüzde 30, temmuz ayında yüzde 25 artırılacağını belirtmişti.

TÜRK-İŞ'TEN MASADAN KALKARIZ AÇIKLAMASI

AKP iktidarı, 2024 yılında asgari ücrete tek seferde zam yapma kararında ısrar ederken, çalışanlar, muhalefet, ekonomistler ve komisyonda yer alan işçi sendikaları, bu kararın değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

2024 yılı asgari ücret zammı için beklenti yüzde 35 ile yüzde 45 arasında olurken, Türk-İş’in bugün yapılacak üçüncü toplantıda sunacağı zam teklifi ve zamlı maaş rakamı da ortaya çıktı. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, iktidarın yüzde 25’lik zam teklifiyle masaya gelmesi veya tek zam yapma kararında direnmesi halinde masadan kalkacaklarını ifade etti.

Öte yandan DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), komisyonun üçüncü toplantısından önce kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, kasım ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 13 bin 745 lira, yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 lira olarak hesaplandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ise asgari ücret zammı için yüzde 38 ile yüzde 50 arasında bir oran beklediğini söyledi. Yılmaz, asgari ücretin yüzde 50 artması halinde dolar bazında rekor kıracağını da belirtti.