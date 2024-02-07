Bakan Bayraktar Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) yeni işçi alımının gerçekleştirildiğini ve kurumun daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, Zonguldak ziyaretinde TTK Genel Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya geldi ve onlarla sohbet etti, beraber yemek yedi.

Bakan Bayraktar, 6 Şubat 2023’teki depremlerin yıl dönümünde, TTK ve madencilerin afette oynadığı önemli rolü vurguladı. Tüm yetkililerin, afetzedelerle birlikte olmak için deprem bölgesinde bulunduğunu belirtti ve madencilere olan teşekkürlerini dile getirdi.

Bayraktar, madencilerin afetlerde gösterdiği becerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının hedefleri arasında olduğunu belirtti. Bu konuda ilgili kurumlarla, özellikle AFAD ile çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bayraktar, madencilerin ülkenin enerji güvenliği ve Türkiye’nin enerji dışa bağımlılığını azaltma konusunda çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

TTK’nin, 175 yıllık bir geçmişi olan ve Osmanlı’dan bugüne ülkenin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir kurum olduğunu belirten Bayraktar, kurumun daha işlevsel hale getirilmesi, üretiminin artırılması ve bölgemize, Zonguldak’a istihdamın artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, tüm madenlerde öncelikle insan, sonra çevre ve katma değerli madencilik anlayışının olması gerektiğini belirtti. Maden işçilerinden emniyet kurallarına uymalarını istedi ve emniyetten taviz vermeden işlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TTK’ye 2 bin yeni işçi alımı müjdesi verdiğini hatırlattı ve bu işçilerin bir kısmının işe başladığını, bir kısmının ise şu anda eğitimde olduğunu belirtti. İleride istihdamın daha da artırılacağını ve TTK’nin daha güçlü hale getirileceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum müdürleri ve sendika yöneticileri de eşlik etti.