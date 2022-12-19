EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı açıklamada, "8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerin SGK kayıtlarının kayıp olduğunu" söyledi.

Bugün Bayburt'ta AKP İl Başkanlığı’nda konuşan Bilgin, EYT düzenlemesi öncesi kayıp SGK kayıtlarına tekrar değindi.

EYT'DE SGK BİLMECESİ

Bilgin, "EYT, 99’da başlamış 8 Eylül 1999’dan bugüne gelen bir mesele; bunu da çözüyoruz. Bu tabii uzun uğraşlarla çözüm aşamasına gelmiştir. Çünkü birçok meselenin boyutu vardır, mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz. Onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra meclis gündeminde yer alacağını planlıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK MI

Asgari ücrete ilişkin de konuşan Bilgin, "En alttaki ücretleri yukarı doğru tırmandırmak, yukarıdakileri de daha yukarı tırmandırmak. Dolayısıyla ücretlerin milli gelirden aldığı payı artırmak, siyasetimizin özetini böyle yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Yarın Asgari Ücret Komisyonumuz toplanacak, toplantıdan sonra da yeniden varılan noktayı, inşallah uzlaşma noktasını buluruz, değerlendireceğiz ve bir karara varacağız. Varacağımız kararı daha önce de birkaç defa belirttim. İş verenlerimizin ödeyebileceği ama emekçilerimizin rahat nefes alabileceği rakama ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz o, onu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.