Bakan Bolat, Almanya'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ETOK/JETCO 5'inci Dönem Toplantısı'nın, yarın Bakan Bolat ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck eş başkanlıklarında Berlin'de gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Bolat'ın bu ziyaret kapsamında Alman muhatabı ile bir araya geleceği aktarılarak, "Sayın Bakanımız Alman ve Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarıyla yapılacak çalışma gruplarının ortaya koyduğu çıktıları değerlendirecektir. Müteakiben, ETOK/JETCO oturumuna başkanlık yapacak ve kuruluş temsilcilerinin değerlendirmelerini alarak ETOK/JETCO protokolünü ve Türk iş dünyasının kapasitesini artırmaya dönük bir iş birliği programını hayata geçirecek olan "Partnering with Germany" niyet beyanını imzalayacaklardır. 2023 yılında 50 milyar doları bulan ticaret hacmi ile dünyadaki en önemli ticaret ortaklarımızdan olan Almanya ile ticari bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek resmi ziyaret kapsamında; karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik, sanayi, turizm, üçüncü ülkelerde projeler, Avrupa Birliği, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi ve enerji gibi pek çok konuda iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.