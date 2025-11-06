TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba arasında "250 bin dolar" tartışması yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin bütçenin geneli üzerine konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, soruları yanıtladı.

İthalat ve ihracat rakamlarının muhalefet tarafından eleştirilmesini ve ithalat rakamlarındaki azalmanın üretim düşüklüğü nedeniyle hammadde alınmamasına bağlanmasına cevap veren Bakan Bolat, şunları söyledi:

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI İÇİN ‘MAKUL’ DEDİ

"TÜİK'in hazırladığı 2015 yılı dış ticaret miktar endekslerine baktığımızda ihracatımız Ağustos 2025 itibarıyla 142,4'e ulaşırken, ihracatımız 109 seviyesindedir. Birim değerlere bakıldığında ise ihracat birim değer endeksi 121.3, ithalat birim değer endeksi ise 132,8 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ithalat büyümesinin daha fazla yükselmesinde birim fiyatların etkili olduğu görülmektedir. Özellikle hammadelerde çok büyük miktarlarda ithalat yapmamız gerçeğinden hareketle dünyadaki emtia fiyatlarındaki yükselişler bunu açıklamaktadır. Zayıf dış talep, yakın coğrafyamızdaki savaşlar ve jeopolitik gerilimlere ek olarak, tarife savaşlarının ve yükseltmelerinin yol açtığı yeni belirsizlikler dünya ticaretini baskılamaktadır. Bütün bu zorlukları içinde dahi biz küresel mal ihracatından aldığımız payı 2002'de yüzde 0,55'teyken 2022'de yüzde 1,02'ye, 2024'te de yüzde 1,07'ye yükseltmeyi başardık. İhracatımızın kilogram değerini de kilogramı 0,77 dolardan 1,59 dolara yükselttik."

Cari açığın yükselmesinin yükselen ons altın fiyatları ve binek otomobillerdeki ithalat eğiliminin artmasına bağlayan Bolat, yüzde 3,3 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payının 2024'te yüzde 0,8'e düşürüldüğünü ve bu yıl da yüzde 1,3 civarında gerçekleşeceğini belirtti. Bolat ayrıca cari işlemler ve ithalattaki artış noktasında diğer kalemlerde ciddi bir artış olmadığını da ekleyerek, "Bu yıl ilk 10 ayda 16 milyar dolar artan ithalatımız, 8,5 milyar doları altın ve otomotivdeki ekstra artışlardan kaynaklandı. Buna karşı ihracatımızda net 8,4 milyar dolar artış sağladık. Cari işlemler açığı makul, düşük bir düzeyde devam etmektedir" dedi.

İHRACAT ELEŞTİRİLERİNE BÖYLE CEVAP VERDİ

Bolat, Türkiye'nin yıllık ihracat rakamlarına yönelik eleştirilere de, "İhracat konusunda bir küçümseme oldu. İhracat demek; mal satmak, hizmet satmak demektir. Bir yılda toplam 391,5 milyar dolar Türkiye döviz kazanmıştır. İhracat yapmazsak bu ithalat ihtiyaçlarımızı hangi dövizle karşılayacağız? Kaldı ki ihracat artışlarımız sayesinde döviz ihtiyacımız, dış borçlanma ihtiyacımız azalıyor; yatırımlar, üretim, istihdam, döviz gelirimiz, milli gelirimiz artıyor" yanıtını verdi.

Bolat, milletvekillerinin "e-ihracat" ile ilgili sorularına şöyle yanıt verdi:

"E-ticaretle ilgili 2015 yılında çıkarılmış bir kanunumuz vardı. Ama dijital dünya o kadar hızlı ilerliyor ki pandemi geldi derken 2022 yılında sayın bakanımızın da ticaret bakanı olduğu dönemde bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. Daha kapsamlı, daha kapsayıcı bir kanun çıkarıldı. Ancak o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 132 tane milletvekilimiz hemen Anayasa Mahkemesi'ne koştular. O kanunu iptal ettirmek için. O milletvekillerimizin kim olduğunu herkes biliyor. Ben burada söyleme gereği duymuyorum.”

EL KOYULAN ŞİRKETLER DE SORULDU

Bakan Bolat, kayyum atanan ve mallarına TMSF tarafından el konan Can Holding'e daha önce verilen antrepo izinlerine ilişkin tartışmalara da şu cevabı verdi:

"Türkiye'de 1.300 tane antrepo var. Antrepolara izni, gümrükler, bölge müdürlüğü düzenler ve daha sonra Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Her ikisi de firmaları inceler, başvurularına bakar, bölgede ihtiyaç var mı yok mu onlara bakar ve izin verirler. Dolayısıyla bu kapsam dışında başka bir özelliği yoktur. İncelemeyi 2023 yılında bizim makamımız yaptırdı ve çıkan sonuçla alakalı da Vergi Denetim Kurulu'na, Hazine Maliye'ye ve savcılığa veren benim, rapor da budur. Rapor noktasında adli merciler karar verir. Bizim müfettişlerimiz tespit yapar sadece. Bakanlık makamı vermez izni. Gümrükler Genel Müdürlüğü bu rapordan önce vermiş olabilir. 2025'in Ağustos ayı başında da yine bizim müfettişlerimiz soruşturma yapıp bize sundular ve biz de savcılığa sevkini sağladık. Bizim dönemimizde bütün izinler noktasında ve özellikle gümrük teftişleri noktasında gereken her şey yapılıyor. Gümrüklerdeki yakalama miktarımızdan, olay sayısından ve başta altın, elektronik eşya, kaçak sigara ve uyuşturucu rakamlarından çok net belli."

‘AÇIKLAMASINI YAPAMADINIZ’

Ticaret Bakanı Bolat, CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba'nın Can Holding'e daha önce verilen antrepo izinlerine ilişkin sorusunu cevaplamasının ardından Ağbaba'ya "Tarihleri çarpıtmayın. Bu raporun ortaya çıktığı tarihle dediğiniz tarih farklı" diye tepki gösterdi. Ağbaba'nın sorusunu tekrarlamasının ardından Bakan Bolat, Ağbaba'ya, "2023 mayısından hemen önce odanızda hizmetli bir kardeşimizin bulduğu 250 bin doların açıklamasını yapabildiniz mi? Yapamadınız. Aradan 2,5 yıl geçti. Bakın bir soru sordu. Cevabını tarihleriyle beraber ben verdim. Ama bağırarak ve polemik yaratarak üste çıkmaya çalışıyor. Ben de kendisine bir soru sordum" sözleriyle karşılık verdi.

CHP'li Ağbaba da Bakan Bolat'ın sözlerine tepki göstererek iddianın bir troll tarafından ortaya atıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben 250 bin doları unutacak kadar parayı kolay kazanmıyorum birileri gibi. Bir tweet attım, dedim ki 'Bu parayı unutan şerefsiz namussuzdur.' 250 bin dolar değil, bir dolar alan birinden namussuz, şerefsiz, alçak namussuzdur. ve bu kanıtlansın kafama sıkar intihar ederim dedim. Sonra aynı gün Numan Kurtulmuş'a dilekçe verdim: 'Bu iddia nedir? Bu iddiayı araştırıp ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu benim haysiyetim, namusum, şerefimle ilgilidir' dedim. Raporun sonucunu gidip Numan Kurtulmuş'tan aldım. 1974'ten beri esnaflık yapan bir ailenin çocuğuyum. Benim parayla ilgim olmaz. Bırakın 250 bin dolar, bir dolar rüşvet alan, kamudan para alan alçaktır, namussuzdur, haysiyetsizdir, alçak oğlu alçaktır. Bırakın 250 bin doları, bir doları bir yerde unutmam ben."

Bakan Bolat, antrepo izni verilmesine dair de "Bakan izin vermez, Gümrükler Genel Müdürlüğü bunları yapar. 1.260 tane antrepoyu inceleyemez. 1.260 tane antrepo izni verilmiş. Daha önce de almış olabilirler. Söylediğiniz soruşturma bir şirket adına yapılıyor veya iki şirket adına yapılıyor. Ama Antrepo için başka bir şirket adına da başvurmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Bolat'ın soruları cevaplamasının ardından; Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı ve Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları Komisyon Başkanlığı tarafından okunarak AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.