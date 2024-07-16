Bakan Bolat Kanadalı mevkidaşı Ng ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın davetiyle gittiği İtalya'da temaslarına devam ediyor.

Bolat, Villa San Giovanni kentinde Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, karşılıklı ticaret hacminin yükseltilmesi, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının düzenlenmesi, bu sebeple iki ülke iş çevrelerinin buluşarak potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirmeleri ile karşılıklı yatırımların artırılması konularını görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.