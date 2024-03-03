Bakan Bolat Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak

Kaynak: AA
Bakan Bolat Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Ticaret Bakanı Bolat, bugün başlayan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı el-Kasabi, Yatırım Bakanı el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı el-Hukayl ile bir araya gelecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve fuar açılışlarına katılım sağlayacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolat iki gün sürecek ve bugün başlayan ziyaret kapsamında, mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yanı sıra, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl'ın ile görüşme gerçekleştirecek.
Türkiye-Suudi Arabistan ikili ticaret hacmi, 2023’te 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat'ın gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyaları arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi için birçok konunun detaylı ele alınması amaçlanıyor.
TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI AÇILACAK
Ziyaret kapsamında, 27. IBF Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışı, Bakan Bolat ve Suudi Ticaret Bakanı el-Kasabi tarafından gerçekleşecek.
Fuar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ihracat hacminin artırılması için yaklaşık 700 metrekare alanda çeşitli sektörlerden Türk firmalarının katılımlarıyla düzenleme yapılacak. Ticaret Bakanlığınca destek kapsamına alınan fuarda, 120'nin üzerinde yerli ve 200'ün üzerinde yabancı katılımcının iş görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.
MÜTEAHHİTLİK FİRMALARIYLA TOPLANTI YAPILACAK
Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü açısından en önemli ülkeler arasında bulunan Suudi Arabistan'da, Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 27,8 milyar dolar değerinde 402 proje üstlendi. Bu rakamlarla Suudi Arabistan, Türkiye'nin değer bazında en fazla proje üstlendiği 6. ülke oldu

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