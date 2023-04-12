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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile telefonla görüşme gerçekleştirdi. İki bakan Mescid-i Aksa bağlamındaki son durumu ele aldı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 20:12
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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu belirtti ve Mescid-i Aksa'da "provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini" vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti. (AA)

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