Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu belirtti ve Mescid-i Aksa'da "provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini" vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti. (AA)