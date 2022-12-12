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Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde Gerçekçi yaklaşırlarsa, Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız. Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz." dedi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:50
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Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız

Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye rejimi ile istihbarat örgütleri vasıtasıyla görüştüklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır baştan şöyle:

Küresel sistem yeniden inşa süresine girdi. Zorluklara karşı daha dirençli olduk. Enğ alanında attığımız tarihi adımlar ülkemizi bu zor günlerde merkezi aktörlerden birisi yaptı. Savunma sanayi alanında başarılarımız caydırıcı gücümüzü artırıyor. Birçok ülke bizimle Afrika'da iş birliği yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin Afrika'da önemli bir aktör olduğunun göstergesi olduğu için söylüyorum. Latin Amerika'nın da istikrarına katkı sağlıyoruz.

Bir Avrupalı güç olarak. AB ile ilişkilerimizi de stratejik bir yaklaşımla sürdürmek istiyoruz.

“PKK'NIN SURİYE VE IRAK’TA BARINMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin ne gerekirse onu yapacağız. Diplomasimiz mücadelemizin haklılığını anlatmaya devam ediyor. Ya 2019 mutabakatının şartlarını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız.

“SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Biz değişmeyen bir politika izlemiyoruz, milletimizin çıkan neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Son dönemdeki normalleşme politikalarımızı da bu çerçevede yürüttüğümüzü özellikle söylemek isterim. Biz her zaman sorunları diyalogla çözmekten yanayız. Suriye'de bir süredir istihbaratlar aracıyla rejimle görüşüyoruz. Rejim gerçekçi davranırsa: terörle mücadele, siyasi süreç. Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Aksisi zaten düşünülemez. Aynı politikayı Irak'ta da yürütüyoruz. Terörle mücadele konusunda iş birliği yapmak istediğimizi sürekli hatırlatıyoruz. Muhataplarımız çağrılarımıza tepkisiz kalırlarsa da kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.

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Xyz
12.12.2022 22:17
Baktılar ki akp liler bile içten içe istemiyor suriyelileri, seçim için böyle konuşuyorlar  
 
1950
12.12.2022 22:07
Siz göndermeyi değil almayı bilirsiniz !!!!  
 
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