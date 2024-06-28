Bakan duyurdu. 6 suç örgütü çökertildi

6 suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya emniyet ve jandarma ekiplerinin yurt içi ve yurt dışındaki organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara dair sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ediyor.
Yapılan son Kuyu-6 operasyonunda 6 ayrı suç örgütünün daha çökertildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre;
Mersin’de Yüsri Altın’ın
İstanbul’da Taha Kutay Karasoy’un
Antalya’da Çetin Gül’ün
Kahramanmaraş’ta Mehmet Aşçı’nın
İzmir’de Ercan Çelik’in elebaşılığını yaptığı suç örgütleri çökertildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda 3 elebaşı dahil olmak üzere toplamda 75 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı.
Yerlikaya açıklamasının sonunda operasyona katılan jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.
Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: