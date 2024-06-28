Bakan duyurdu. 6 suç örgütü çökertildi

6 suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya emniyet ve jandarma ekiplerinin yurt içi ve yurt dışındaki organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara dair sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ediyor.

Yapılan son Kuyu-6 operasyonunda 6 ayrı suç örgütünün daha çökertildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre;

Mersin’de Yüsri Altın’ın

İstanbul’da Taha Kutay Karasoy’un

Antalya’da Çetin Gül’ün

Kahramanmaraş’ta Mehmet Aşçı’nın

İzmir’de Ercan Çelik’in elebaşılığını yaptığı suç örgütleri çökertildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda 3 elebaşı dahil olmak üzere toplamda 75 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı.

Yerlikaya açıklamasının sonunda operasyona katılan jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde: