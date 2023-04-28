Bakan duyurdu. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den destekleme açıklaması. Kirişçi tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatacağını duyurdu.

Bakan duyurdu. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. İşte o duyuru:

"5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56’lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL’yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz."

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