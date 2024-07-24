Bakan Ersoy: 3 aylık turizm raporumuzu açıklayacağız

Bakan Ersoy’dan turizm açıklaması

AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, uçuşlarda yaşanan rötarların turizme etkisine dair bir soruya, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Bir gazetecinin "Antalya'ya gidecek misiniz?" sorusuna ise Ersoy, "Ben her hafta Antalya'dayım. 31 Temmuz günü bizim 3 aylık rapor açıklamamız var. Orada rakamlarla her konuya değineceğiz" yanıtını verdi.

Bakan Ersoy, Bodrum'daki turizmcilerin yaşadığı sorunlara ilişkin soruyu da "31 Temmuz'da dedim ya, orada her konuya değiniriz. Kesin rakamlarla konuşmak daha gerçekçi olmaz mı?" diye yanıtladı.

Ersoy, bu yıl Yunan adalarının turizmde daha çok ilgi gördüğü iddiasına ilişkin ise "Rakamların hepsi çıksın, kesin rakamlar üzerinden yorumlarımızı yaparız. Düzenli olarak hepsini yapıyoruz zaten" ifadesini kullandı.