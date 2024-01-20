Bakan Ersoy’dan TV100’e Ayasofya açıklaması. Kapı değil koruma tüneli

Kaynak: TV 100
Bakan Ersoy’dan TV100’e Ayasofya açıklaması. Kapı değil koruma tüneli
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'nin tartışılan kapısı ile ilgili "Kapı diye bakmanız doğru değil bu bir koruma tüneli." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy’un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ayasofya genelinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Bu bağlamda bilim kurulu oluşturuldu. Bilim kurulunun eşliğinde lazerle üç boyutlu bir haritası çıkarıldı.

Restorasyona ilk başladığımız yer 2. Ahmet Çeşmesi'nin karşısında 2. Beyazid Minaresi dediğimiz kısım. Minare devrilirse kubbeye doğru devrileceğini tespit ettik. Kubbede hasarlar vardı, onları tespit ettik. Minareyi kontrollü bir şekilde söküm işlemi yapılıp yenileme sonrası kontrollü bir şekilde yerine takılacak.

Neyi görmek istemenizle ile alakalı bir şey bu. Kapı diye bakmanız doğru değil, o aslında bir koruma tüneli. Esas kütle çelik kütle minarenin oradaki. Bu taşınabilir mobil bir koruma tüneli. Bu bir kapı değil, konteyner gibi düşünün, 2 dakikada alırsınız. Bunlar mobil yapılar. Minarenin işi bittiği zaman bu iskele sökülecek ve bu kapıda buradan alınacak. Orijinal kapıdan girişler devam edecek."

GALATA KULESİ'NE DE DEĞİNDİ

"Galata Kulesi çok başarılı bir restorasyondan geçti. Orada biliyorsunuz başka sıkıntılar vardı. Çökme vs. gibi. Bakın dünyanın en önemli yapılarından birisine sahipsiniz kafeterya, restoran, personel soyunma odaları, muhasebe kayıp ofisleri ve boğaz manzaralı tuvaletler olarak kullanıyorsunuz. Gereksiz bu ünitelerin tamamını çıkardık. Orayı A’dan Z’ye restore ettik. Şimdi Kule müze sınıfına getirdik."

İlgili Haberler
Ayasofya'ya kepenk taktılar. Ecdadın mirasına dükkan muamelesi
Dayanamadılar Ayasofya'yı yine paralı yaptılar. Giriş ücreti belli oldu
Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da beton parçalarının ziyaretçilerin üzerine düştüğü görüntüler ortaya çıktı
Son Haberler
Alper Gezeravcı uzayda yalnız değil. Uzayda 20'den fazla Türk var. Sedat Kaya yerlerini açıkladı Gündem
Alper Gezeravcı uzayda yalnız değil. Uzayda 20'den fazla Türk var. Sedat Kaya yerlerini açıkladı
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu Gündem
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Ellerinden telefonu düşürmeyenler aman dikkat. Büyük tehlike ortaya çıktı Sağlık
Ellerinden telefonu düşürmeyenler aman dikkat. Büyük tehlike ortaya çıktı
Çanakkale'de feci kaza. Motosiklet sürücü, arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savruldu Gündem
Çanakkale'de feci kaza. Motosiklet sürücü, arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savruldu
Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44 Spor
Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44
Dev mağaza zinciri 2 bin 350 kişiyi işten atacak. Şirketin 560 mağazası bulunuyor Dünya
Dev mağaza zinciri 2 bin 350 kişiyi işten atacak. Şirketin 560 mağazası bulunuyor
Togg T10X satışları ne zaman başlayacak? Togg siparişi nasıl verilir? Keşfet
Togg T10X satışları ne zaman başlayacak? Togg siparişi nasıl verilir?