Bakan Fahrettin Koca sosyal medyadan yasak kararını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı.

KAYNAK: DHA
Bakan Fahrettin Koca sosyal medyadan yasak kararını açıkladı

Bakanlık tarafından hazırlanan sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.

saglik-bakani-ic.jpg

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ‘Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" dedi.

İlgili Haberler
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Fahrettin Koca'dan Suriyeli istihdamı çıkışına dair yeni açıklama
Fahrettin Koca: 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam ettik
İYİ Partili Turhan Çömez’den Fahrettin Koca'ya özel hastane sorusu
Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Zeytin tankına yarı çıplak giren işçinin ifadesi ortaya çıktı Yaşam
Zeytin tankına yarı çıplak giren işçinin ifadesi ortaya çıktı
Suudi Arabistan 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor Dünya
Suudi Arabistan 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor
Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile motosiklet çarpıştı Yaşam
Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile motosiklet çarpıştı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı Yazarlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımla sitem etti Yaşam
Prof. Dr. Naci Görür yaptığı paylaşımla sitem etti
185 yıl önce ilim ve din Yazarlar
185 yıl önce ilim ve din