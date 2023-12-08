Bakan Fidan ABD'de konuştu. 'Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor'

ABD temasları kapsamında Washington'da Gazze'deki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." dedi.

KAYNAK: AA
Bakan Fidan ABD'de konuştu. 'Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ABD ÜSTÜNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİ"

Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor.

O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.

İlgili Haberler
"Darbe Araştırma Komisyonu'na siz mi gelmediniz yoksa Erdoğan mı izin vermedi?”. TBMM’de Hakan Fidan’a 15 Temmuz soruları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB üyeliği açıklaması. "Avrupa karar vermek zorunda"
Hakan Fidan bakanlığa alınacak memurların mülakatına katıldı. Erdoğan “Mülakat kalkacak” demişti
Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Son 24 saatte Soroka Hastanesine 40 yaralı asker nakledildi Dünya
Son 24 saatte Soroka Hastanesine 40 yaralı asker nakledildi
Rusya: Ukrayna'da askeri havaalanının altyapısına yönelik saldırı düzenledik Dünya
Rusya: Ukrayna'da askeri havaalanının altyapısına yönelik saldırı düzenledik
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti Dünya
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
Kassam Tugayları Gazze'de 19 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu Dünya
Kassam Tugayları Gazze'de 19 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri! Yazarlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Dünya Gıda Programından Gazze uyarısı Dünya
Dünya Gıda Programından Gazze uyarısı
Faytonla karşılaşan Tesla'nın kafası karıştı Gündem
Faytonla karşılaşan Tesla'nın kafası karıştı