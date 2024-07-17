Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgilerine göre, Bakan Hakan Fidan'ın Hamas'ın lideri İsmail Heniye ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. İki liderin görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı koşullar ve bölgenin kuzey kesimlerindeki açlık ile hastalıkların yol açtığı endişe verici durumlar masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca, devam eden ateşkes müzakerelerinin güncel gelişmeleri ele alındı. Bakan Fidan ve Heniye'nin, bölgedeki zorlu şartların hafifletilmesi yönünde ortak çaba gösterme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.