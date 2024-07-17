Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki kritik insani koşulları ve devam eden ateşkes görüşmelerinin güncel gelişmelerini görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgilerine göre, Bakan Hakan Fidan'ın Hamas'ın lideri İsmail Heniye ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. İki liderin görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı koşullar ve bölgenin kuzey kesimlerindeki açlık ile hastalıkların yol açtığı endişe verici durumlar masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca, devam eden ateşkes müzakerelerinin güncel gelişmeleri ele alındı. Bakan Fidan ve Heniye'nin, bölgedeki zorlu şartların hafifletilmesi yönünde ortak çaba gösterme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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