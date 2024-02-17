Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü

Kaynak: DHA
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih’te Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı ve Milatovic’in Türkiye ziyaretinin takviminin görüşüldüğü kaydedildi. Türkiye, 2023’te Karadağ’daki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı oldu ve Türkiye’nin toplamda 400 milyon Avro’ya yakın yatırımı bulunuyor.

Fidan, ayrıca Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin ele alındığı ifade edildi. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın yıl içinde düzenleneceği planlanırken Kosova’daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğu ortaya konduBelgrad-Priştine Diyaloguna Türkiye’nin desteğinin yinelendiği görüşmede ayrıca Kosova tarafınca 10 Ekim 2023 tarihinde KFOR’un komutasının Türkiye’ye geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Son Haberler
1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın Ekonomi
1 adet domates 5.23 TL oldu. Domates ülkesi Türkiye'nin getirildiği hale bakın
Cami tuvaletine kendini yakmaya çalıştı Gündem
Cami tuvaletine kendini yakmaya çalıştı
İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir? Sağlık
İnsanlar yaşlandıkça neden küçülüyor? En aza indirmek için neler yapılabilir?
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi Yaşam
Vaşak ailesine böyle seslendi. Milli Parklar da onu görüntüledi
Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı Gündem
Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde Kültür Sanat
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda Spor
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda