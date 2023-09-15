Bakan Fidan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Osmani ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Osmani telefon görüşmesinde, Kuzey Makedonya’nın dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili konuları ele aldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Osmani telefon görüşmesinde, Kuzey Makedonya’nın dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili konuları ele aldı.