Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya gelecek

Kaynak: DHA
Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında bugün İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Ayrıca Bakan Fidan, "BM Geleceğin Zirvesi" diyalog toplantısında hitap edecek. Bakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo Urrutia ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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