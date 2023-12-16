Bakan Fidan Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Kaynak: İHA
Bakan Fidan Norveç’te dışişleri bakanları toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç’te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Norveç’te temaslarını sürdürüyor. Bugün Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi bakanlar, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı.

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BAKAN FİDAN, KEİ ÖRGÜTÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NA DA KATILDI

Hakan Fidan, Norveç’in başkenti Oslo’da çevrimiçi düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Fidan, temaslarda bulunmak üzere Norveç’e geldi. Fidan, başkent Oslo’da çevrimiçi olarak düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Türkiye’nin yaptığı dönem başkanlığı Arnavutluk’a devredildi.

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