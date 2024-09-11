Bakan Fidan, yarın Özbekistan'ı ziyaret edecek

Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki işbirliği konuları ele alınacak. Ayrıca, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin kurumsal düzeyde daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların nihai hale getirilmesi hedefleniyor. Bakan Fidan’ın, Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov ile görüşmesi de planlanıyor.

Bu görüşmede, haziran ayında Türkiye’de yapılan Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) Üçüncü Toplantısı’nda alınan kararların takibi yapılacak. Ekonomi, savunma sanayi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ve güvenlik alanlarındaki ilişkiler de değerlendirilecek.

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Ziyaret kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fidan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in iradeleri doğrultusunda, iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda ilerliyor. Bu kapsamda, dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artırılması amacıyla Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile istihbarat kurumları arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi çabaları hız kazandı. Özbekistan ile tesis edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık mekanizması çerçevesinde, kurumlar arası işbirliği sürdürülürken, üst düzey ziyaret ve temaslar da devam ediyor.

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