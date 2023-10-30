Bakan Fidan’dan AB Büyükelçilerine ‘vize krizi’ mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

KAYNAK: AA
Bakan Fidan’dan AB Büyükelçilerine ‘vize krizi’ mesajı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi.

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Bakan Fidan toplantıda, AB’nin ahde vefa ilkesine uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, şu mesajları verdi:

“GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN YENİLENMESİ VE VATANDAŞLARIMIZA VİZE SERBESTİSİ SAĞLANMASI BİZİM İÇİN BAŞLICA ÖNCELİK”

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“Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanması önceliğimiz. AB’nin, ilişkilerin yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye’nin üyelik sürecinde, ‘ahde vefa ilkesi’ uyarınca hareket etmesi gerekiyor. Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB’den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım. Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerekiyor. Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması bizim için başlıca öncelik alanlarıdır. Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin samimi bir çaba ortaya koyması gerekiyor. Vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engeller kaldırılmalı

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE AB YÜKÜ PAYLAŞMALI

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Aynı zamanda, vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz. Türkiye’nin AB’nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB’nin başarı şansını artıracak, AB’yle gümrük birliği olan tek aday ülke ve AB ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirecektir. Düzensiz göçle mücadele konusunda, AB’nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerekiyor. Terörle mücadele konusunda daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız lazım. Türkiye, çevremizdeki sorunların çözümünde son derece önemli bir rol oynuyor. AB’nin Türkiye’ye vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşmasını, küçük siyasi hesapları bir yana bırakmasını umuyoruz.

TÜRKİYE GARANTÖR OLABİLİR

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Sivilleri hedef alan saldırılar derhal durmalı, ateşkes ilan edilmeli. Sivilleri hedef alan saldırılar kabul edilemez, hemen durmalı ve ateşkes ilan edilmelidir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması gerekiyor. Çatışmanın bölgesel düzeye ulaşmasını engellememiz lazım. Kabul edilmiş parametreler çerçevesinde ve iki devletli çözümü hedefleyen barış sürecinin biran önce başlaması lazım. Bu bağlamda, garantörlük mekanizmasından yararlanılabileceği kanaatindeyiz. Bazı Avrupa ülkelerinde Filistin’i destekleyen gösterilerin yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i hedef alan saldırılara ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmesi, çifte standarttır.”

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Toplantıda Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna’daki savaş gibi güncel konular da gündeme geldi.

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