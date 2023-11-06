Bakan Fidan'dan Blinken'a şok hareket. ABD Dışişleri Bakanı ne yapacağını şaşırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geldi. Blinken'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde ABD'li mevkidaşını baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı. Görüşmeye, karşılama sırasında yaşanan bir an damga vurdu.

SARILMA HAMLESİNE KARŞILIK VERMEDİ

Blinken'ın, karşılama esnasında Bakan Fidan'a sarılmak için hamle yaptığı ancak Fidan'ın, Blinken'ın bu hamlesine karşılık vermediği ve iki mevkidaşın sadece tokalaştığı görüldü.

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