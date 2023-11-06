Bakan Fidan'dan Blinken'a şok hareket. ABD Dışişleri Bakanı ne yapacağını şaşırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi ve tokalaşarak selamlaştı.

Bakan Fidan'dan Blinken'a şok hareket. ABD Dışişleri Bakanı ne yapacağını şaşırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geldi. Blinken'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde ABD'li mevkidaşını baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı. Görüşmeye, karşılama sırasında yaşanan bir an damga vurdu.

SARILMA HAMLESİNE KARŞILIK VERMEDİ

Blinken'ın, karşılama esnasında Bakan Fidan'a sarılmak için hamle yaptığı ancak Fidan'ın, Blinken'ın bu hamlesine karşılık vermediği ve iki mevkidaşın sadece tokalaştığı görüldü.

İŞTE O AN:

11-001.jpg

İlgili Haberler
Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı Dünya
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı
Beşiktaş'ta Bailly Tayfur geriliminde flaş gelişme Spor
Beşiktaş'ta Bailly Tayfur geriliminde flaş gelişme
İşte ölümcül hastalıklara savaş açan mucize besin. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını koruyor Sağlık
İşte ölümcül hastalıklara savaş açan mucize besin. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını koruyor
Hollandalı siyasetçi yine İslam'ı hedef aldı Dünya
Hollandalı siyasetçi yine İslam'ı hedef aldı
PKK'nın sığınağına hava destekli baskın Gündem
PKK'nın sığınağına hava destekli baskın