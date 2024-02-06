Bakan Göktaş açıkladı. İşte psikososyal destek gören depremzede sayısı

Bakan Göktaş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi altındaki bölgedeki çalışmalarını anlattı. Bakan Göktaş, 2023 yılında yaptıkları çalışmaların temel hedefi ve odak noktasının deprem bölgesi ve depremden zarar gören vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olup acılarına katıldıklarını dile getiren Bakan Göktaş, “Yaraları iyileştirmek için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, asrın felaketi olarak nitelendirildi. Devlet olarak depremin hemen ardından tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra birimlerimizle depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet iş birliğiyle yürüttüğümüz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye’nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha gösterdik” diye konuştu.

‘300 SOSYAL MARKET AÇTIK’

Bakan Göktaş, afet sonrası 1341 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ve 4466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerine bölgeye gönderdiklerini ve acil ihtiyaçlar için 1,85 milyar TL ayırdıklarını bildirdi. Göktaş, afet bölgesinde gereken malzemelerin hem lojistik hem de tedarik planlamasını yaptıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası toplam 88 ayni bağış deposu oluşturduklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, deprem bölgesinde 206, deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplam 300 sosyal market açtıklarını ifade ederek, “Bölgede 14 Mobil Sosyal Market TIR’ı çalıştırdık. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi oluşturduk. Ayni bağışlar için hava yoluyla 487 sefer düzenledik. 39 binin üzerinde yardım TIR’ını ayni yardım depolarına sevk ettik” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, psikososyal destek ekiplerinin hastanelerde, çadırlarda ve vatandaşların kaldığı her yerde depremden etkilenenlerle görüştüğünü ve ihtiyaçlarını belirlediğini söyledi. “Psikososyal Destek Hizmeti ile 4,1 milyon kişiye ulaştık. Deprem bölgelerinde afetin olumsuz etkilerini azaltmak ve psikolojik dayanıklılığı artırmak için bireysel görüşmeler, psikoeğitim ve grup çalışmaları yaptık. Verdiğimiz psikoeğitimlerde toplu yaşam alanlarının getirdiği riskleri göz önünde bulundurarak mahremiyet, hijyen, aile içi iletişim gibi konulara öncelik verdik. Çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak farklı psikoeğitimler yaptığımız gibi sosyal iyileştirme çalışmaları çerçevesinde etkinlikler düzenledik. Ayrıca bakanlığımızın koordinasyonunda çeşitli STK’lar da vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi” dedi.

‘6 MOLA EVİ HİZMETE GİRDİ’

Göktaş, deprem sonrası profesyonel bakıma ihtiyacı olan 312 yaşlı ve 978 engelli toplam 1290 vatandaşın farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarına nakledildiğini bildirdi. Göktaş, “Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük hayata dönmelerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evi hizmete soktuk. Vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler sunmak, çocuk ve aile dostu merkezler kurmak için Bakanlığımız ile sivil toplum kuruluşları arasında ‘İş Birliği Protokolleri’ imzaladık. Güçlü iş birlikleriyle bölgemizin yaralarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen kardeşlerimiz için sahada canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.