Bakan Göktaş duyurdu: İlk ödemeler Anneler Günü’nde! 287 bin başvuru

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bakan Göktaş, ailenin önemini vurgulayarak, “Aile, sevgi, merhamet ve sadakatle inşa ettiğimiz güvenli limanımızdır. Anayasal görevimiz aileyi korumaktır. 2025’i Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle doğum yardımlarını güncelledik” dedi.

Göktaş, 1 Ocak 2025’ten itibaren ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlanacağını belirtti.

Yardımların, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz ödeneceğini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: “8 Nisan’da e-Devlet üzerinden başlayan başvurulara ilgi yoğun. Şu ana kadar 287 bin 518 başvuru aldık. Birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 41, sayısı 116 bin 594; ikinci çocuk oranı yüzde 31, sayısı 88 bin 982; üçüncü çocuk oranı yüzde 18, sayısı 51 bin 843; üçten fazla çocuğu olanların oranı yüzde 10, sayısı 30 bin 99. En çok başvuru İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’dan geldi.”

Bakanlıktan 'doğum yardımı' dolandırıcılarına karşı uyarı

Ödemelerin Mayıs’ta, Anneler Günü’nü kapsayan dönemde başlayacağını açıklayan Göktaş, şöyle dedi: “Başvuruları inceleyip, ilk ödemeleri annelerimizin hesaplarına yatıracağız.”

Evlenecek gençlere yönelik desteklerden de bahseden Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu’yla ev kuracak gençlerimize destek oluyoruz. 16 firmayla indirim protokolü imzalıyoruz. Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarında özel indirimler sunacağız. Detayları 30 Nisan’daki toplantıyla paylaşacağız. İndirim sağlayan firmalara teşekkür ediyorum” dedi.

Göktaş, özel sektöre çağrıda bulunarak, “Aile Yılı’nda evlenecek gençlere destek için firmaları indirim protokolüne katılmaya davet ediyoruz. Aileyi güçlendirme çalışmalarımız sürecek” diye ekledi.

Doğum yardımı için başvurular başlıyor! Bakan Göktaş duyurdu