Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara geçiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara geçiyor

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.

Öte yandan yapılan açıklamada, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı kaydedildi.

evde-bakim-yardimi-hesaplara-yatirilmaya-basladi-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakmıştı. Cezası belli oldu Güncel
Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakmıştı. Cezası belli oldu
Milan Kundera hayatını kaybetti Kültür Sanat
Milan Kundera hayatını kaybetti
Kevin Costner'ın ödeyeceği nafaka belli oldu. Dudak uçuklattı Magazin
Kevin Costner'ın ödeyeceği nafaka belli oldu. Dudak uçuklattı
"Neden benimle evlenmedin" saldırısında karar Güncel
"Neden benimle evlenmedin" saldırısında karar
Dehşete düşüren kaza yolcu uçağı iniş esnasında parçalandı Güncel
Dehşete düşüren kaza yolcu uçağı iniş esnasında parçalandı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın Yazarlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın