Bakan Göktaş yeni evleneceklere büyük müjde. 98 bin çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere müjde verdi: 20 firma, mobilyadan beyaz eşyaya yüzde 35’e varan indirimlerle destek sunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere yönelik destek kampanyasının detaylarını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile 20 firma, mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir yelpazede yüzde 5 ila yüzde 35 arasında indirim sağlayacak. Bakan Göktaş, 2025’i “Aile Yılı” ilan ederek, aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

98 BİN ÇİFT BAŞVURDU

Proje, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Bakan Göktaş, 81 ilde yaygınlaştırılan programa şu ana kadar 98 bin çiftin başvurduğunu belirtti. Nikah hazırlığı yapan gençler, e-Devlet üzerinden alacakları indirim koduyla bu avantajlardan faydalanabilecek. Göktaş, “Gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak, yeni yuvalarına güç katmak için çalışıyoruz” dedi.

EĞİTİM VE KREDİ DESTEĞİ

Program kapsamında 55 bin 296 gence, sağlıklı aile yapısı için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuldu. Ayrıca, 15 bin 304 çifte toplam 1 milyar 147 milyon TL kredi ödemesi yapıldı. Bakanlık, nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlere kredi desteğini sürdürecek.

20 FİRMADAN İNDİRİM

Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova yatak, Englısh Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat- Tween ve KİP projeye destek veriyor. Çiftler, bu firmalardan indirimli alışveriş yaparak ev kurma masraflarını hafifletebilecek. İndirimler, mevcut kampanyalara ek olarak uygulanacak.

Göktaş, aileyi toplumun temeli olarak gördüklerini belirterek, “Aile, bizi biz yapan değerlerin özüdür. Bu değerleri korumak, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır” dedi. 2025 Aile Yılı, bu tür projelerle dolu bir başlangıç vadediyor.

Proje, evlilik hazırlığındaki çiftlerin maddi yükünü azaltarak, yeni başlangıçlarını daha huzurlu kılmayı amaçlıyor. Bakanlık, gençlerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.