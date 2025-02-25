Bakan Göktaş'tan 'dijital bağımlılıkta yaş kısıtlaması' açıklaması: Sona geldik!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Göktaş, toplantıda çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri gözden geçireceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 7 bölgede düzenlenen 25'inci Ulusal Çocuk Forumu Buluşmaları ile çocuk haklarının önemine dikkat çektik. Çocuk Hakları İl Komitelerimizle, 180 bin 744 çocuk katılımlı 3 bin 545 etkinlik düzenledik. Bu faaliyetlerimizle Türkiye'de geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca çocuk dostu adalet alanında 19 faaliyeti hayata geçirerek, çocukların adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmalar oluşturduk. Böylece risk altında bulunan bir çocuğu tespit ettiğimiz anda, zaman kaybetmeden gerekli önlemleri aldık. Çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetlerimiz en kapsamlı alanlardan biridir. Bu kapsamda, çocuklarımızın güvenli ortamlarda büyümeleri için tam 83 faaliyet gerçekleştirdik" diye konuştu.

'170 BİN 567 ÇOCUĞUMUZA DESTEK OLDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" ile bugüne kadar 10 bin 467 çocuğu koruyucu aile himayesine verdiklerini söyleyen Göktaş, "589'u 2024 yılında olmak üzere bugüne kadar 20 bin 222 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimiz ile 170 bin 567 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek olduk, olmaya devam ediyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 643 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için "Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Çocuklar Güvende ekiplerimizle 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yürüttük. Risk altında olduğu değerlendirilen çocukların okullarına 27 bin 295 ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz" dedi.

'DAHA GÜVENLİ BİR DİJİTAL DÜNYA SUNMAK İSTİYORUZ'

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, "Eğitimciler, psikologlar, çocuk gelişimciler, dijital platform temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Dijital bağımlılıkta da 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak ilgili paydaş bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmalar sadece çocuklarımızın hayatlarında değil, ülkemizin geleceği açısından da kritik bir öneme sahip" diye konuştu.