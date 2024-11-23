Bakan Güler, Bakanlık'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bakan Güler, Bakanlık'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığımız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personellerimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak icra ettikleri mesleğin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı" denildi.

Son Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği
İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var
Bakan Yumaklı: Tarımdan ulaşıma güçlü bir Türkiye var
Dijital toplayıcılık psikolojisine bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde bakış
Dijital toplayıcılık psikolojisine bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri eşliğinde bakış
Dağın yamacında buz pateni yaptı
Dağın yamacında buz pateni yaptı