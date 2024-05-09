Bakan Güler Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile bir araya geldi. Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yüksek rütbeli Katarlı askeri yetkililer de hazır bulundu.

Bu yetkililer arasında Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Cuma Al-Maliki, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Mohammed Al-Sulaiti ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassım Mohammed Ahmad Al-Mannai yer aldı.