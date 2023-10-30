Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komisyonları heyeti ile bir araya geldi.

KAYNAK: DHA
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komisyonları heyeti ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.

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