Bakan Güler sınır hattında

Kaynak: AA
Bakan Güler sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.

MSB’nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari’ye geçerek, Yüksekova’daki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Güler, komutanlarla bir araya gelerek operasyonlar hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi. Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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